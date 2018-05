Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa La partita del cuore, giunta quest’anno alla sua 27a edizione. La Partita del Cuore 2018 servirà a sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare all’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, Policlinico pediatrico eccellenza italiana e ad Airc Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Su Rai 2 andrà in onda lo show condotto da Gigi e Ross Scanzonissima. Due squadre, le Band, si scontreranno a suon di musica affrontando sfide molto originali, in cui metteranno a dura prova le loro abilità canore ma anche la loro resistenza fisica.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 30 maggio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda la serie tv Radici. Siamo nel 1750 in Gambia. Il giovane Kunta Kinte si oppone al commercio degli schiavi. Ma in pieno periodo coloniale la tratta dei neri è una pratica diffusa tra i proprietari delle piantagioni e i mercanti di schiavi locali. Per questo Kunta comincia ad essere addestrato per diventare un guerriero e difendersi dalle aggressioni degli schiavisti. Proprio durante un addestramento viene catturato dalla famiglia rivale dei Koro, che lo vende ai commercianti di schiavi bianchi.

Su Canale 5 vedremo il film Blood Father. Dopo che il fidanzato ruba una fortuna al cartello del narcotraffico attirandosi un mare di guai, la diciottenne Lydia è costretta a darsi alla fuga trovando un solo alleato: il padre John, un motociclista ubriacone, drogato e fuorilegge.

Su Italia 1 andrà in onda il film Il mistero dei templari. La7 trasmetterà il film Il giorno in più. Giacomo Pasetti è un manager di successo, è single e vuole evitare relazioni sentimentali che lo impegnino troppo. Sul tram, però, incontra una ragazza e si sente molto attratto da lei…