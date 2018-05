Andrea Damante, a pochi minuti dal momento in cui è stata diffusa l’intervista attraverso la quale l’ex tronista si è detto ancora innamorato della sua ex, non è andato a segno con le sue dichiarazioni d’amore. Giulia De Lellis infatti chiude le porte al suo ex compagno, lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Lo stesso Damante ha fatto sapere che la sua ex è a conoscenza dei sentimenti che lui prova ancora per lei.

La reazione di Giulia De Lellis alle dichiarazioni d’amore di Andrea Damante.

Intervista da Tabloit, la influencer spiega: “I miei fan sanno che sto bene. Non è stata una situazione semplicissima o piacevolissima, ma è stata reale. Piano piano si sta sistemando tutto, io sto benissimo sola e mi sto prendendo cura di me, del mio lavoro e delle mie cosine. Avevo nel mio cassettino i miei bikini da farvi vedere. Tutto il resto delle cosine sarà una sorpresa.”

Le parole di Andrea Damante riguardo i suoi sentimenti per Giulia.

Damante ha ammesso di recente di essere ancora legato a Giulia. Ha analizzato i motivi che li hanno portati ad allontanarsi, anche laddove avrebbero dovuto lottare insieme per restare vicini: “Abbiamo vissuto per due anni dentro una bolla, non siamo mai stati soli. Abbiamo avuto troppa gente addosso pronta a direi che cosa fare, dove andare.

Dopo Uomini e donne c’è stato il mio Grande fratello Vip, poi il suo, in mezzo tanto lavoro e forse la nostra storia non ce la siamo mai goduta realmente. Siamo giovani e un mio grande errore è stato quello di non saper gestire la situazione. Soprattutto di non sapere fermare un forte momento di crisi che abbiamo avuto. È partita un’onda fortissima che ci ha separato. E siamo esplosi”.

Non parla, invece, dei presunti tradimenti ai danni di Giulia, un’eventualità supportata perfino dalla sorella della De Lellis: “Provo dolore per la fine di questa storia. Io amo ancora Giulia e lei lo sa. Sto lottando con la parola responsabilità. Ieri ero meno adulto rispetto a questi sentimenti, oggi no. Ho commesso degli errori, idem lei. Non voglio che resti il rancore. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali per sempre l’uno per l’altra”.