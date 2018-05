Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della fiction Rai con Anna Foglietta e Claudio Gioè La mafia uccide solo d’estate 2. Lorenzo, pronto a cambiare le cose, è arrivato a chiedere una raccomandazione a Massimo per ottenere il posto in un ufficio dove può prendere decisioni più importanti. Massimo è combattuto se aiutarlo o meno. Rosario dichiara il suo amore per Angela, e chiede la sua mano a Lorenzo. I due giovani si sposano, e tutto sembra essere di nuovo sereno, ma l’assassinio del giudice Costa rimetterà tutto in discussione…

Rai 2 va in onda il Golden Gala 2018. Su Rai 3 vedremo la trasmissione di Michele Santoro M. Il programma, in quattro puntate, racconterà la vicenda di Moro. Ogni puntata avrà un grande protagonista: Giulio Andreotti, Enrico Berlinguer, Tommaso Buscetta e Licio Gelli.

La guida tv di questa sera, giovedì 30 maggio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Canale 5 verrà trasmesso il varietà condotto da Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale delle esterne Vuoi scommettere? In ogni puntata, sette concorrenti si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile.

Su Rete 4 vedremo la serie tv Radici. Kunta ma viene ricatturato dai cacciatori di schiavi, e per impedirgli di scappare nuovamente gli viene amputata parte del piede. John decide di vendere Kunta a suo fratello William, e qui incontra Belle, la cuoca schiava di William Waller. I due si sposano ed hanno una figlia, Kizzy.

Su Italia 1 vedremo il film Divergent. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.