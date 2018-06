Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade oggi, 1 giugno 2018, con il nostro daytime. Lucia chiacchiera con Alberto e gli racconta del suo lavoro, e parlano del futuro: secondo il ragazzo, la bella commessa potrebbe tentare la carriera televisiva.

I due, poi, ripercorrono la loro esperienza al Grande Fratello, e parlano dei coinquilini che sono usciti dalla Casa. Alberto sostiene che in ognuno c’è una parte buona, anche se, come ad esempio nel caso di Mariana, non si sanno porre.

Il ragazzo di Viterbo ha parole di stima per Lucia Bramieri, mentre giudica Aida troppo provocatrice. Danilo, invece, appare egocentrico. Alberto e Lucia da quando è uscito Filippo, chiacchierano molto e si stanno scoprendo veri amici.

Il daytime del Grande Fratello dell’1 giugno 2018: le riflessioni di Simone.

Al Grande Fratello anche Simone, il primo finalista di quest’edizione, ripensa all’avventura trascorsa nella Casa e ne parla con Alessia. Coccia spiega alla bella torinese di essere una persona migliore da quella che è apparsa al Grande Fratello, ma la vita nella Casa spesso non riesce a far essere sé stessi.

Simone, però, spero che al pubblico sia arrivato quello che è lui realmente, per questo lo hanno premiato, nominandolo il primo finalista. Alberto raggiunge Simone, ed insieme si spostano in giardino per chiacchierare.