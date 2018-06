Stasera 3 giugno 2018, sarà trasmessa in diretta su Canale 5 la semifinale del serale di Amici 2018 Ed. 17 condotta da Maria De Filippi. I talenti rimasti in gara sono Irama, Emma, Carmen, Einar e Lauren, che si sfideranno per accedere alla finalissima del 10 giugno 2018.

Amici 2018 Ed. 17: anticipazioni e ospiti della semifinale serale di stasera 3 giugno 2018.

Tra gli ospiti della puntata di stasera ci sara l’attore Beppe Fiorello che si esibirà con Lauren, la magnifica Fiorella Mannoia canterà con Einar, la rocker Gianna Nannini con Carmen e Fabrizio Moro reduce dalla partecipazione con Ermal Meta all’Eurovision Song Contest 2018 dove con “Non mi avete fatto niente” hanno conquistato il quinto posto si esibirà con Irama. Infine in studio ci sarà anche Alvaro Soler che presenterà dal vivo la nuova hit dell’estate “La Cintura” che canterà insieme a Emma.

Per la prima volta, stasera i talenti in gara non indosseranno le tutine blu e bianche, infatti, durante la settimana i ragazzi hanno avuto le tute rosse per la nuova modalità di sfida tutti contro tutti. Ognuno di loro dovrà mettersi in gioco per ottenere il posto in finale.

A Lauren è stato assegnato “Objection” e “I fink u freeky”, a Carmen gli inediti “Tra le mani” e “La complicità”, “Your song” e “Dedicato. Invece a Einar i suoi inediti “Chi ama non dimentica” e “Salutalo da parte mia”, “Se telefonando” e “Angelo”. Infine, ad Irama i brani “Voglio solo te”, “Tornerai da me”, “Cosa resterà”, “I giardini di marzo” e ad Emma i brani “I need somebody”, “Love me like you do”, “Idgaf” e “Let her go”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.