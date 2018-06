A Sua Immagine, in onda oggi domenica 3 giugno 2018, dedicherà una puntata speciale a Giovanni XXIII, a 55 anni dalla sua morte. Nei suoi meno di cinque anni di pontificato, Giovanni XXIII, oltre che per la grande visione riformatrice che determinò la convocazione del Concilio Vaticano II, può essere sicuramente ricordato come “Papa della pace”.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi domenica 3 giugno 2018 di A sua immagine.

Nell’ottobre del 1962 il Concilio Vaticano II è appena cominciato quando il mondo sta vivendo ore di angoscia. Su Cuba sta dirigendosi una flotta di navi sovietiche che trasportano testate nucleari. La guerra nucleare è imminente.

Il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy confida ad un amico: “Tra sei ore dovrò, forse, premere un pulsante e, prima che tutto sia finito, potranno esserci 1 miliardo e 200 milioni di morti”. In un radiomessaggio Giovanni XXIII, il 25 ottobre del 1962, si rivolge ai governanti. Il suo appello riesce a svelenire gli animi e consente agli statisti delle due parti una onorevole ritirata. La pace è salva.

Le testimonianze dei nipoti del papa, del cardinal Loris Capovilla riporteranno alla memoria un papa che chiama la Chiesa a vivere la medicina della misericordia e della pace. I momenti più toccanti del suo pontificato, la visita all’Ospedale Bambino Gesù e al carcere Regina Coeli di Roma, così come il celebre discorso alla luna che Papa Giovanni XXIII fa alla sera del giorno di apertura del Concilio saranno ricordati. In studio con Lorena Bianchetti, Natale Benazzi, teologo e saggista, e Stefania Falasca, vaticanista.

Per l’occasione l’urna con le spoglie di San Giovanni XXIII è tornata nella sua diocesi di Bergamo. In diretta da Sotto il Monte, collegamento con Paolo Balduzzi, mentre una troupe entrerà nel carcere di Bergamo per ricordare il gesto del Papa buono quando per la prima volta nella storia un Papa faceva visita a un carcere e a Regina Coeli.

La Santa Messa dal Santuario di Sotto il Monte Giovanni XXIII(BG) e l’Angelus di Papa Francesco, oggi domenica 3 giugno 2018.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dal Santuario di di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG).

Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro. Oggi si celebra la Solennità del Corpus Domini con la processione con l’Ostia consacrata. Con questa Celebrazione si richiama la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia.

Papa Francesco sarà per le vie di Ostia per la processione eucaristica del Corpus Domini.

Papa Francesco sarà a Ostia alle ore 18, dove presiederà la Messa nella piazza antistante la parrocchia di Santa Monica. Concelebreranno l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, i vescovi ausiliari e i sacerdoti delle parrocchie di Ostia.

Al termine della Messa, si svolgerà la processione con il Santissimo Sacramento lungo un percorso di un chilometro e duecento metri, attraverso alcune strade del quartiere sul litorale romano. Qui trovi tutte le ultime notizie su Papa Francesco.