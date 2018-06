Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati dopo due anni passati insieme. I due, si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Molti fan avevano sperato di poter vederli di nuovo insieme, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Andrea che aveva ammesso di amare ancora Giulia. Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe deciso di chiudere in maniera definitiva con il suo ex fidanzato anche sui social network.

Giulia De Lellis blocca Andrea Damante sui social: è finita per sempre?

Secondo quanto rivelato da diversi siti di gossip, Giulia De Lellis si sarebbe indispettita per i post che ritraevano Andrea alla festa che si è tenuta dopo il concerto a San Siro di Fedez e J-Ax dove, sarebbe apparso nelle stories di un amico sporco di rossetto.

Per questo motivo Giulia De Lellis avrebbe deciso di bloccare l’ex fidanzato sui social. Come riportato sul sito ilvicolodellenews: “A quanto pare dopo l’evento non apparivano più i like di Andrea sulle foto di Giulia e questo significava proprio il blocco, e non un defollowamento da parte di lui a lei come si era pensato inizialmente”.

Recentemente, Giulia aveva dichiarato: “I miei fan sanno che sto bene, che non è stata una situazione semplicissima o piacevolissima, ma perchè è stata reale.. però piano piano si sta sistemando tutto! Io sto benissimo sola e mi sto prendendo cura di me, del mio lavoro, delle mie cosine e i miei fan devono stare tranquilli! Sanno che sto bene!”.