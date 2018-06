Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 5 giugno 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda i Wind Music Awards. Si rinnova l’appuntamento con la trasmissione che celebra e premia la migliore musica italiana.

Su Rai 2 andrà in onda il film The call. Jordan Turner lavora come operatrice del 911. Un giorno la giovane Casey Welson viene rapita, e proverà ad aiutarla in tutti i modi. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 5 giugno 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il programma tv condotto da Barbara De Rossi Il terzo indizio. La trasmissione parla di quelle storie che hanno fortemente diviso l’opinione pubblica.

Su Canale 5 vedremo il film Pelè. Il film racconta la storia della leggenda del calcio. Siamo nel 1950, il Brasile ha perso in casa contro l’Uruguay. Il piccolo Dico, a soli 9 anni, promette al padre, triste per la sconfitta, che un giorno porterà il Brasile alla vittoria. E così accadde…

Su Italia 1 vedremo il film Il mistero delle pagine perdute. La7 stasera propone il programma di attualità condotto da Giovanni Floris Di martedì.