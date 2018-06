Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il programma condotto da Amadeus Ora o mai più. Amadeus riporta alla ribalta alcuni cantanti, facendoli esibire su Rai 1 in quattro serate. Si tratta di quei cantanti che hanno lanciato delle canzoni di grande successo ma poi sono stati trascurati dal mercato.

Ci saranno otto maestri che dovranno supportare i cantanti in gara, ma dovranno anche valutare le loro performance. Alla valutazione dei Maestri si aggiungerà anche la valutazione di 100 appassionati di musica presenti tra il pubblico.

Gli otto cantanti in gara sono: Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, i Jalisse, Lisa, Donatella Milani, Valeria Rossi, Stefano Sani. I Maestri sono invece: Marcella Bella, Loredana Bertè, Orietta Berti, Red Canzian, Fausto Leali, Marco Masini, Patty Pravo, Michele Zarrillo.

Su Rai 2 andrà in onda il film Capitan America: the winter soldier. Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il documentario La grande storia , che torna in prima serata con otto nuove puntate per riflettere sui grandi temi del Novecento.

Guida tv di questa sera venerdì 8 giugno 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 8 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il film Le verità nascoste. L’indagine non decolla, ma la ricomparsa a Santander di Ricardo Vega, una vecchia conoscenza di Paula, riapre le speranze.

Su Retequattro vedremo la trasmissione Quarto grado – Le storie. Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda la serie tv Lethal Weapon, con gli episodi Senza Ruthie e La strana coppia. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda Live.