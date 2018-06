La puntata finale del serale di Amici 2018 ed.17, condotta da Maria De Filippi è iniziata con l’ingresso dei quattro finalisti, i tre cantanti, Carmen, Einar e Irama, e la ballerina, Lauren, già vincitrice il titolo nella sezione danza. Poi sono stati presentati, i professori, i giornalisti della stampa e del web che dovranno assegnare il premio della critica.

Amici 2018 Ed. 17 la finale di stasera lunedì 11 giugno 2018: la sfida tra Einar e Lauren.



La serata ha inizio con la prima sfida tra Einar e Lauren, dove la ballerina è stata la prima ad esibirsi. Luca Tommassini, le ha fatto i complimenti dicendole che è “l’esempio di come in questa scuola si possa migliorare“. Einar, invece, ha duettato con Alessandra Amoroso “Due destini” dei Tiromancino. Alla prima verifica del televoto Einar è risultato in testa.

Poi Lauren ha ballato sulle note del tema de Il Gladiatore con il violoncello di Hauser. Invece, a Einar con Sognami di Biagio Antonacci. Alla seconda verifica del televoto Lauren è passata avanti. Per lei, il secondo duetto con la voce di Michele Bravi. Invece, Einar ha cantato un proprio inedito.

Dopo l’esibizione di Einar, Lauren ha dimostrato di saper anche cantare, un pezzo dal musical “All That Jazz”. Il cantante si è esibito con “Mi sono innamorato di te”. La sfida è stata vinta da Einar con il 53% delle preferenze. La seconda sfida è tra Carmen e Einar. La prima ad iniziare è stata la cantante siciliana in un duetto con Emma, invece Einar si è esibito con il brano “Io che amo solo te”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.