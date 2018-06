Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 12 giugno 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda i Wind Music Awards. Si rinnova l’appuntamento con la trasmissione che celebra e premia la migliore musica italiana, ed oggi andrà in onda la seconda puntata dell’evento trasmesso da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada.

Su Rai 2 andrà in onda il film con Enzo Iuppariello e Monica Lima Vita, cuore e battito. Enzo e Monica sono due trentenni fidanzati che vivono nella periferia di Napoli. Enzo lavora in un negozio di abbigliamento, Monica è parrucchiera ed estetista. Un giorno, Enzo vince, insieme al suo capo, un terno a lotto a un gioco clandestino e la vincita gli viene data in parte con soldi in contanti in parte con un viaggio in Spagna.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 12 giugno 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Delitto nel vigneto. Julian Mathis, il giovane erede della rinomata cantina Clos-Mathis, scopre all’interno di una botte il cadavere di suo padre.

Su Canale 5 vedremo il film con Carlo Verdone, Gabriella Pession e Stefania Rocca L’amore è eterno finché dura. Gilberto è sposato con Tiziana ma è molto insoddisfatto della sua vita. Decide, così, di provare a fare degli incontri via Internet. Tiziana lo scopre e lo caccia di casa.

Su Italia 1 vedremo il film L’incredibile Hulk. La7 stasera propone il programma di attualità condotto da Giovanni Floris Di martedì.