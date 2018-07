Grandi problemi per l’emergenza caldo riguardano il carcere la Dozza di Bologna. I detenuti non hanno neanche dei ventilatori per combattere l’emergenza caldo, e sono costretti a refrigerarsi mettendo i piedi in bacinelle colme d’acqua. Della questione ne ha parlato il giornale Bolognatoday, e si è mosso anche il Consiglio comunale, che ha chiesto al ministro della giustizia Alfonso Bonafede di far pervenire nel carcere della Dozza dei ventilatori o altri apparecchi refrigeranti per i detenuti e per gli agenti di Polizia penitenziaria.

Le ultime news dal mondo del carcere: si chiede anche la riapertura dei campi sportivi del Dozza.

È stato approvato un ordine del giorno in cui si legge la necessità di dare refrigerio ai detenuti ed al personale di polizia penitenziaria ma non solo. Si chiede al ministro un piano di investimenti per migliorare le condizioni delle carceri italiane, e si chiedono anche nuove assunzioni nella polizia penitenziaria per ripristinare un’idonea proporzione tra personale di polizia e reclusi. Si chiede, inoltre, di assumere ulteriori educatori.

La Fp-Cgil di Bologna chiede, poi, di ripristinare i campi sportivi e di ristrutturare la palestra. Anche Francesco Critelli, parlamentare del Pd, chiede al ministro Bonafede di intervenire sulla questione carceri, ed ha deciso di presentare un’interrogazione parlamentare. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.