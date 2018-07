A Temptation Island è incerta la sorte di Ida e Riccardo, ed i seguaci sono in apprensione per scoprire cosa è accaduto ai loro beniamini. I due si sono conosciuti all’interno della trasmissione Uomini e Donne e si sono fidanzati da pochi mesi, e a Temptation Island sembrano essere in profonda crisi.

A Temptation Island Ida è sconvolta dopo aver visto il fidanzato in atteggiamenti intimi con la tentatrice Stephanie, mentre Riccardo è arrabbiato perché Ida ha parlato dei suoi problemi con Riccardo insieme ad il tentatore Davide, che ha provato a consolarla in maniera molto affettuosa. Riccardo ha dichiarato di non riuscire più a riconoscere in Ida la donna che l’ha fatto innamorare ed ha chiesto un falò di confronto, e cosa sarà accaduto lo vedremo lunedì prossimo, durante la terza puntata della trasmissione.

Ida e Riccardo si sono lasciati? Ecco cosa rivelano le anticipazioni.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Temptation Island, tra Ida e Riccardo la storia d’amore sarebbe finita. I due, infatti, sembra si siano già detti addio su Instagram, dove non si seguono più. Perché questo gesto se i due stessero ancora insieme? Un altro particolare fa pensare che i due si siano lasciati. Sembra, infatti, che Ida Platano sia stata avvistata spesso da sola, senza Riccardo.