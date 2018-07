Nel secondo giorno della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica dedicata ai bambini e a i ragazzi sono in programma diversi confronti di approfondimento tra i ragazzi e personalità eccellenti in più settori.

Giffoni Film Festival 2018: incontro con Ferzan Ozpetek, Ermal Meta e Cristiano Caccamo oggi 21 luglio 2018.

I ragazzi che compongono le giurie del Giffoni Film Festival, incontreranno nel pomeriggio, il regista Ferzan Ozpetek, l’attore Cristiano Caccamo, protagonista del film Puoi baciare lo sposo, il cantautore italiano di origini albanese, Ermal Meta, membro della commissione esterna nell’ultima edizione di Amici e l’attriceAnna Valle,

A seguire, la giovane youtuber Mariasole Pollio che incontrerà i giurati della Sezione Elements +10 nella Sala Alberto Sordi. Per quanto riguarda le Masterclass, ovvero le sezioni dedicate all’approfondimento e ai confronti tra personalità eccellenti in più settori e i ragazzi più grandi che partecipano al festival.

Nella masterclass “Talk” è in programma incontro con Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, nella masterclass “Classic”, invece, ci saranno il regista Ferzan Ozpetek, con la proiezione del film Napoli velata, Guido Scardoli e Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Per la masterclass “Green”, invece, sarà proiettato il film Earth – Un giorno straordinario, in collaborazione con Sky – Un mare da salvare, e ci sarà un incontro con Stefano Ciafani, presidente Legambiente Nazionale. La masterclass “Music & Radio”, infine, avrà come protagonisti Ermal Meta, i giornalisti di Rockol e il Trio Medusa.