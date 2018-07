Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il documentario Superquark. Da mercoledì 4 luglio 2018, Piero Angela è tornato su Rai 1 con un’altra serie di serate dedicate alla scienza, alla natura ed alla tecnologia. Stasera Piero Angela ci porterà nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano e vedremo come gli animali di terra vengono a contatto con quelli marini.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Papà a tempo pieno – IL capitano del battello.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto Speciale 2018. Federica Sciarelli passa il testimone a “Speciale Chi l’ha visto?” di Goffredo De Pascale. Il programma di servizio di Rai3 conclude la sua XXX edizione con due speciali estivi, sempre in prima serata.

Guida Tv, tutti i programm i tv di stasera, mercoledì 25 luglio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Solo due ore.

Su Canale 5 vedremo la fiction Sacrificio d’amore. Livio rapisce Lucrezia per cercare di convincerla a non sposarsi, ma la ragazza è irremovibile. Brando, intanto, non trovando la fidanzata, chiede aiuto al Conte Farnesi. Silvia, intanto, è tornata, ed è tristissima a causa dell’imminente matrimonio di Brando con Lucrezia.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago Fire con gli episodi Nessun altro morirà stasera, Alibi imperfetto e Quel giorno. La7 trasmetterà il film Intrigo a Stoccolma.