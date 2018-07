Nuovi falò, nuove reazioni e sentimenti verranno messi in discussione nel quarto appuntamento con il reality delle tentazioni Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia che andrà in onda domani lunedì 30 luglio 2018 su Canale 5 alle 21.10.

Temptation Island 2018: il bacio di Martina con il tentatore Andrew e il falò di confronto tra Giada e Francesco.

Le anticipazioni circolate in merito alla quarta puntata diTemptation Island, hanno rivelato che tra le tre coppie rimaste ancora in gioco a Temptation Island saranno due a chiedere nuovamente il confronto anticipato prima della fine del reality.

Nel corso della quarta puntata Filippo Bisciglia mostrerà a Giampaolo un filmato dove vede la sua fidanzata Martina Sebastiani lasciarsi andare in atteggiamenti piuttosto intimi con il tentatore Andrew. Secondo le anticipazioni, durante un esterna Martina e Andrew si scambieranno un bacio sulla spiaggia. Il giovane tentatore che l’ha corteggiata per tre settimane e che sarebbe riuscito a conquistarla. Sarà la stessa Martina, secondo le anticipazioni, a richiedere il confronto immediato con il fidanzato Gianpaolo.

Un’altra coppia che si troverà davanti a un falò di confronto anticipato è quella tra Giada e Francesco. Richiesto dalla ragazza dopo aver visionato i filmati del fidanzato che non le sono piaciuti. Nel corso dell’esperienza al reality si sono resi conti delle mancanze reciproche avute negli anni della loro relazione. Francesco parlando con gli altri fidanzati del villaggio ha dichiarato di non sapere più se la fidanzata sia la donna per lui.