Un uomo, in attesa di giudizio dopo la convalida della misura cautelare per estorsione avvenuta nel mese di giugno, è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Brembate, ma è più volte uscito dall’abitazione per ingiustificati motivi. I Carabinieri hanno osservato i suoi movimenti ed hanno presentato un’informativa al Tribunale di Bergamo, che ha disposto, per l’uomo, il carcere. L’uomo è stato quindi portato nella struttura detentiva, dove trascorrerà la sua carcerazione preventiva.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi: viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie, un uomo viene portato in carcere a Lecco.

Ad un uomo era stato imposto, nello scorso dicembre, il divieto di avvicinarsi all’ex moglie dal Tribunale di Lecco a seguito di atti persecutori ripetuti nel tempo nei confronti dell’ex coniuge. Negli scorsi giorni l’uomo ha violato la prescrizione, ed i Carabinieri della Stazione di Lecco hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Corte di Appello di Milano, in carcere, ed è stato così trasferito alla casa circondariale di Pescarenico. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.