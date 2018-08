Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film con Ambra Angiolini Ti ricordi di me? Roberto soffre di cleptomania, e decide di andare in cura da una terapista. Un giorno, davanti al portone della dottoressa, incontra Bea, e ben presto scopre che anche lei è paziente della terapista perché affetta da una forma di narcolessia con episodi di amnesia che l’ha spinta a portare sempre con sé un libro in cui scrive gli avvenimenti più importanti della sua vita. I due ben presto si innamorano, e nasce ben presto una relazione destinata ad aprire a entrambi la strada alla guarigione.

Su Rai 2 andrà in onda il film Frammenti di un inganno. Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film Per un pugno di dollari. Joe, un pistolero vagabondo, arriva a San Miguel, un paese del Messico dove le famiglie fuorilegge dei Rojo e dei Baxter si combattono da anni per il controllo del territorio. Joe cerca di ottenere la benevolenza del capo dei Rojo e uccide quattro sicari dei fratelli Baxter. Quando, però, una diligenza attraversa San Miguel, Joe decide di seguirla a distanza, e fuori dal territorio cittadino assiste ad un’ imboscata organizzata dai Rojo. Joe, a questo punto, decide di curare i propri interessi ed inizia a fare il doppio gioco…

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 4 agosto 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 4 agosto 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Cuore di padre e Cuore di ghiaccio.

Su Canale 5 andrà in onda l’evento musicale Pooh – L’ultima notte insieme.

Su Italia 1 vedremo il film Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Un cadavere sul cuscino e Il gatto e il topo.