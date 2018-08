Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction L’Allieva. Mentre nella vita di Alice entra la nuova fiamma Arthur, Claudio Conforti la convoca per la sua prima perizia, ed Alice non esiterà ad indagare sul caso.

Su Rai 2 andrà in onda il film Due madri per una figlia. Karen, fotografa, un giorno è al parco con la figlia. Mentre si distrae solo un secondo per fotografare degli altri bambini, la figlia scompare, e da quel giorno non smette mai di cercare la sua bambina. Su Rai 3 vedremo il film Amore a prima svista.

Guida tv di domenica 5 agosto 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 29 luglio 2018. Su Retequattro andrà in onda il programma Maurizio Costanzo Show.

Su Canale 5 vedremo vedremo la prima puntata della serie tv britannica Poldark. Francis incolpa erroneamente Rossdi aver aiutato Verity a fuggire con Andrew. George, intanto, con l’introduzione di una nuova nave espande l’impero Warleggan.

Su Italia 1 andrà in onda il film Poliziotto in prova. Stasera La7 trasmetterà il programma Atlantide – storie di uomini e di mondi.