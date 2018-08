Non si ferma più Leonardo e nelle ultime ore si è presentata un’ultima clamorosa idea per il calciomercato Milan. L’obiettivo è sempre quello, ovvero un centrocampista da regalare a Rino Gattuso per puntellare la rosa e finire di fatto il mercato il prima possibile. Si va alla ricerca di un giocatore che possa dare il cambio a Franck Kessié e magari prendere anche il posto di Lucas Biglia davanti alla difesa. Ecco che dunque si presenta una grandissima opportunità con uno scambio dell’ultima ora.

I possibili centrocampisti nell’occhio di Leonardo e lo scambio da 40 milioni.

Il possibile scambio coinvolge il Chelsea e potrebbe portare a Milanello Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese è stato lasciato in tribuna da Maurizio Sarri, che lo ha messo chiaramente fuori dal progetto tecnico. Ecco che dunque si può prospettare uno scambio con Pepe Reina, con un conguaglio di circa 20 milioni a favore dei blues.

L’altra grande trattativa è Adrien Rabiot. Leonardo è in viaggio verso Parigi per parlare con il Paris Saint Germain ma soprattutto con la madre di Rabiot. Dopo avere ottenuto il sì del centrocampista classe ’95, Leonardo cercherà di sfruttare i buoni rapporti con Nasser Al Khelaifi per ridurre la richiesta di 30 milioni del PSG facendo leva sul contratto di Rabiot, che scadrà tra dodici mesi. Rabiot è il grande obiettivo, ma c’è un altro nome nuovo dell’ultima ora.

L’altro nome caldo dell’ultima ora è quello di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che i giallorossi potrebbero lasciar partire. La richiesta dei capitolini è di 35 milioni di euro, ma il Milan vorrebbe provare a impostare un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Da vedere la volontà dei giallorossi a lasciar partire a queste condizioni il centrocampista italiano.

Leonardo sta provando a studiare la formula giusta per presentare un’offerta importante per Sergej Milinkovic-Savic. Lotito chiede almeno 120 milioni di euro, il Milan può fare un’operazione così importante solo in prestito con diritto di riscatto per il serbo. L’offerta potrebbe essere di 40 milioni per il prestito e 80 per il riscatto, per abbassare il prezzo del prestito si potrebbe inserire nell’operazione in cartellino di Bonaventura.

Un altro possibile candidato è Diadié Samassekou, centrocampista centrale del Salisburgo che nelle ultime ore è stato accostato anche alla Roma. Il giovane mediano ha il contratto in scadenza nel 2019 e potrebbe partire a prezzo di saldo, Leonardo lo studia da diversi giorni e potrebbe essere un colpo last minute.

Altro giocatore in scadenza di contratto nel 2019 è Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto che ha fatto molto bene al mondiale in Russia. Nonostante la scadenza imminente, i portoghesi chiedono i 40 milioni della clausola per il messicano, che però potrebbe diventare un obiettivo a costo zero per la prossima stagione.