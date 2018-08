Manca poco alla chiusura di questa sessione di campagna acquisti, ma il mercato della Juventus non accenna a fermarsi, anzi continua a portare ogni giorno grandi novità. I nomi in ballo sono veramente tantissimi: dalla questione Pjanic (in bilico tra rinnovo e cessione), ai grandi nomi di Milinkovic e Pogba che continuano ad orbitare intorno al calciomercato della Juve, fino ad arrivare ad Alex Sandro, Marcelo e molti altri big.

Tre nomi a sorpresa provenienti dall’estero che fanno gola alla Juventus.

Il primo top player arriva dalla Premier League: è Kieran Trippier, esploso definitivamente a grandissimi livelli nell’ultima stagione con la maglia del Tottenham e grande protagonista del Mondiale con l’Inghilterra. Il terzino destro classe ’90, è entrato nel mirino anche della Juventus, oltre che del Real Madrid e del PSG.

Trippier potrebbe essere un’alternativa molto importante sulla fascia destra, visto che Allegri durante le amichevoli estive sta schierando Cancelo più alto, alla Cuadrado per intenderci. Inoltre con l’inglese in rosa, De Sciglio potrebbe essere spostato a sinistra in attesa del recupero di Spinazzola, che sarà out per infortunio per diverso tempo.

La seconda novità potrebbe essere rappresentata da Emerson Palmieri, terzino sinistro di spinta del Chelsea. Tuttosport ha rilanciato il suo nome per il calciomercato della Juventus come possibile alternativa a Marcelo, ma l’ex romanista costerebbe molto meno. Marotta dunque continua a seguire anche questa pista, ma intanto starebbe preparando anche un terzo colpaccio a sorpresa.

Nelle ultime ore infatti sono arrivate indiscrezioni riguardo il forte interesse della Juventus per Thiago Alcantara, che vuole lasciare il Bayern Monaco. Il regista classe ’91 potrebbe essere il prospetto giusto per rinforzare ulteriormente la mediana bianconera: ancora relativamente giovane ma già con grande esperienza, tecnicamente molto dotato ma dai costi abbastanza contenuti. Insomma un vero affare di calciomercato per la Juve, sul quale Marotta starebbe ragionando concretamente.