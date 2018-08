Ferragosto è alle porte! Se siete rimasti in città o siete in vacanza a Milano e in provincia ecco qualche suggerimento per trascorrere il Ferragosto in allegria e leggerezza tra cooncerti, mostre, sagre e visite guidate.

Ferragosto 2018: tutti gli eventi in programma a Milano.

Per coloro che decidono di trascorrere il Ferragosto nel centro di Milano, al Castello Sforzesco è in programma la più grande festa del 15 agosto, firmata Anna Molly. E’ una figura misteriosa attiva da più di un anno nel panorama milanese, che ha dato vita ad una serie di eventi di successo che portano il suo nome.

Nessuno conosce la sua vera identità, ma tutti condividono le sue passioni, la musica Disco Anni ‘70-’80 su vinile e i viaggi in giro per il mondo. Special guest della serata l’australiana Cc: Disco! e il dj milanese Futuro Tropicale che faranno ballare il pubblico dalle 22 alle 2. L’ingresso è gratuito.

Poi nel parco dell’Idroscalo di Milano, il Circolo Magnolia organizzerà la tradizionale festa della birra di Ferragosto con musica folk dal vivo e piatti tipici della tradizione bavarese. I City Angels organizzano per il 15 agosto il pranzo solidale che sarà offerto a circa 200 persone che sono in difficoltà attualmente ospitati nell’Oasi del Clochard, centro di accoglienza aperto nella primavera del 2017 e gestito dall’associazione.

A Villa Arconati, oltre alle visite agli spazi della “piccola Versailles” sono previste anche gastronomia e percorsi guidati. Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo resteranno eccezionalmente aperte mercoledì 15 agosto.