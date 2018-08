Marco Leonardi, ex Consigliere economico della Presidenza del Consiglio e professore di economia alla Statale di Milano, ha attaccato il Governo sulla riforma delle pensioni.

Riforma pensioni: l’attacco di Marco Leonardi al governo.

Marco Leonardi in un post sulla sua pagina facebook, ha evidenziato quanto fatto dal Governo nell’ultima settimana, dove lo ha ribattezzato “Governo dell’Eccesso“.

Ed ha aggiunto il docente riferendosi alla tragedia del Ponte Morandi: “ha reagito ai drammatici fatti di Genova promettendo la revoca immediata delle concessioni e la nazionalizzazione delle autostrade; adesso probabilmente dovrà fare marcia indietro su entrambe le promesse. Ha proposto una demenziale Flat Tax per le partite IVA al 15% che crea uno spropositato vantaggio per le imprese, spingendole a trasformare i lavoratori dipendenti in partite IVA fasulle.”

E ancora: “Ha proposto un demenziale piano che taglia le pensioni in essere sopra i €4000 per chi è andato in pensione a un’età legittima ma considerata ingiusta dal governo gialloverde. Nel dubbio ha poi corretto facendo circolare un altro piano che tassa tutte le pensioni in essere sopra i €2000 mensili lordi”.

Marco Leonardi ha poi terminato dicendo: “Del resto il Governo dell’eccesso ha sempre agito con annunci esagerati a cui sono seguiti risultati assai modesti. Anche nel decreto dignità ha proposto una norma demenziale sui contratti a termine per poi parzialmente correggerla in maniera insufficiente con un periodo transitorio (e copiando gli incentivi per le assunzioni dei giovani e i voucher dal governo Gentiloni).”

“La verità è che alla fine, nonostante gli annunci – ha proseguito – il governo dovrà tradire le promesse su tutto: dalla nazionalizzazione delle autostrade alla Flat Tax, alle pensioni al reddito di cittadinanza. Se ci va bene farà una legge di bilancio basata sugli investimenti pubblici”.