Tra una settimana circa Fedez e Chiara Ferragni convoleranno a nozze. Un matrimonio annunciato da diverso tempo e che viene considerato l’evento mondano più esclusivo dell’anno. Purtroppo nelle ultime ore è accaduto un piccolo imprevisto al futuro sposo. Cosa è successo al rapper Fedez? Ha accusato un malanno e si è mostrato febbricitante.

Fedez comunica su Instagram di stare male perché ha la febbre.

Emergenza in vista per Fedez che tra pochi giorni metterà l’anello al dito alla famosa fashion blogger. Il rapper italiano, infatti, sta male e alcune ore fa si è mostrato con felpa blu con cappuccio nelle Stories del suo profilo Instagram.

L’ex giudice di ‘X Factor’ Fedez ha dichiarato ai suoi numerosissimi followers di avere la febbre e di stare poco bene. La famosa coppia sta trascorrendo insieme l’ultima settimana di vacanza prima del tanto atteso matrimonio divertendosi con piccoli filmati sui social network in compagnia del loro figlioletto Leone.

Il rapper e le vacanze insieme a Chiara Ferragni e il figlio Leone.

Sui social, Fedez e la futura moglie Chiara Ferragni si prendono in giro. Poi inquadrando la fashion blogger, quest’ultima ha dichiarato questo: “Amore è l’ultima settimana da scapolo per me e da zitella per te”. Infine è giunta la telefonata della suocera di Fedez alla quale dichiara: “A ballare stasera? Ma no, dovevamo andare a cena ma Fede ha la febbre”.