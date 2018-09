Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 8 settembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Mai così vicini. Oren fa l’agente immobiliare, e sta per andare in pensione. Un giorno suo figlio gli presenta una persona: la piccola Little, niente di meno che sua nipote! Oren dovrà prendersi cura della piccola.

Su Rai 2 andrà in onda il film Il risveglio della follia. Heather fa l’avvocato, ed i suoi successi sul lavoro le consentono di diventare socia nello studio legale in cui lavora. Mentre festeggia questo importante traguardo, nella vita di Heather si ripresenta il suo ex, Ray, che però allontana in quanto si sente attratta da un suo collega…

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film The hateful eight.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 8 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 8 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi 12 ore e Soldi, donne e guai.

Su Canale 5 andrà in onda la partita della Nations League Inghilterra – Spagna. Su Italia 1 vedremo il film La grande Gilly Hopkins. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Omicidio ad Halloween e Gioco di specchi.