Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la partita Portogallo – Italia, valida per la UEFA Nations League.

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo il film con Richard Gere e Susan Saradon Shall we dance?

Su Rai 3 torna il programma PresaDiretta per altre sette puntate in giro per il paese. Oggi si parlerà del cambiamento climatico e delle sue conseguenze.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 10 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Delitto ai Caraibi. Lena è una poliziotta di Parigi, e va sull’isola di Martinica per tenere uno stage presso la sezione scientifica della polizia locale.

Su Canale 5 vedremo il film Adaline – L’eterna giovinezza.

Su Italia 1 vedremo il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Tre uomini e una gamba. Aldo, Giovanni e Giacomo sono in partenza per la Puglia per assistere al matrimonio di Giacomo, ma accade un imprevisto: durante il viaggio, i tre incontrano Chiara, di cui Giacomo si innamora. Cosa deciderà di fare? Manterrà fede alle promesse fatte alla sua fidanzata, o preferirà il nuovo amore con Chiara?

La7 trasmetterà la serie tv The Kennedys: decline and fall.