Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 11 settembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la terza stagione della seguitissima fiction Rai con Gigi Proietti Una pallottola nel cuore. Maddalena, dopo un’esperienza lavorativa a Milano, torna a Roma a lavorare presso il giornale in cui è cronista il padre. Presto i due, però, dovranno affrontare una drammatica notizia…

Su Rai 2 vedremo il film Avengers: Age of Ultron. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 11 settembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film L’amore all’improvviso – Larry Crowne. Larry lavora in un’importante catena di franchising, ma un giorno viene licenziato. Larry, dopo un primo momento di panico, decide di tornare a studiare e si iscrive al college…

Su Canale 5 vedremo Spagna – Croazia, partita valida per la Uefa Nations League.

Su Italia 1 andrà in onda la serie tv Chicago P.D. con gli episodi Buon compleanno, In cerca di redenzione, Fagin, Un solo soldato e Bivio.

La7 stasera propone il documentario Atlantide – Storie di uomini e di mondi.