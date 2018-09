Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la serie tv The good doctor, con gli episodi Il prezzo del sorriso e Veri amici.

Su Rai 2 andranno in onda le repliche della serie tv Rocco Schiavone. Ad Aosta, Rocco Schiavone indaga sul nuovo caso di omicidio: il mandante del rapimento di Chiara Berguet viene ucciso in carcere. Mentre indaga, una nuova tragedia investe Rocco, che ha dovuto ospitare una sua cara amica di Roma, Adele, in casa sua. Il vice questore è ancora obiettivo dei killer, che, però, sbagliano persona ed uccidono Adele mentre dorme in casa sua…

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Non ho l’età.

Guida Tv, tutti i programm i tv di stasera, mercoledì 12 settembre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda la serie tv Il Segreto.

Su Canale 5 vedremo il film Andiamo a quel paese. Salvo e Valentino hanno perso il lavoro, così decidono di lasciare Palermo per tornare nel loro paese originario. Qui si ingegnano per mettere in piedi un’attività redditizia…

Su Italia 1 andrà in onda il film Suicide squad. La7 trasmetterà il film Caccia a ottobre rosso.