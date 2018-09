Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 29 settembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata odierna è intitolata “Viaggio nella Cappella Sistina”.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal minds. con gli episodi Decolliamo (Nell’ultima puntata abbiamo visto che è stata fatta un’imboscata ai danni della squadra. Stasera vedremo che Penelope e Matt raggiungono il luogo da cui è partita l’ultima comunicazione con la squadra, e si troveranno davanti ad uno scenario raccapricciante), Verso un posto migliore (La squadra indaga sull’omicidio di una donna, il cui corpo è stato trovato chiuso in una valigia) e Derek (Derek è stato rapito, ed i suoi aguzzini gli affliggono spaventose torture).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film A spasso bel bosco.

Guida tv: tutti i programmi tv di sabato 29 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Sabato 29 settembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Sesso, bugie e videotape e L’esplosione.

Su Canale 5 andrà in onda il talent show condotto da Belen Rodriguez Tu sì que vales.

Su Italia 1 vedremo il film Shrek. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Il testimone non paga e Testimone muto.