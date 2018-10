Una bella iniziativa si svolgerà a Torino per i detenuti che intendono studiare e laurearsi. Scopriamo di cosa si tratta. Stefano Bollani sarà a Torino con il suo Piano Solo per sostenere il Fondo Alberto e Angelica Musy (Si tratta di un fondo dedicato ad Alberto Musy, avvocato, docente universitario e consigliere comunale, morto nell’ottobre 2013 in seguito a un attentato sotto casa).

Il programma musicale proposto nella serata sarà molto vasto: si va dal classico al moderno, da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasiliani, dalla musica pop al repertorio italiano vintage degli anni Quaranta.

Le ultime news dal mondo delle carceri: Stefano Bollani devolverà il ricavato del suo concerto al pagamento delle borse di studio per i detenuti universitari.

Lo speciale concerto si terrà lunedì 19 novembre al Teatro Regio di Torino, e verrà sostenuto ed incoraggiato il reinserimento dei detenuti, in particolar modo quelli che hanno scelto come percorso sociale e culturale, durante la detenzione, gli studi universitari. Lo studio, infatti, aiuta a formare una società migliore, e per questo è fondamentale che esso venga incentivato nelle carceri.

Il ricavato del concerto del maestro Stefano Bollani verrà destinato a pagare le borse di studio che permetteranno ai detenuti del Polo Universitario del carcere Lorusso e Cutugno di Torino di seguire corsi di laurea e di conseguire l'ambito titolo che può aiutarli nel reinserimento sociale e ad inserirsi nel mondo del lavoro.