Le anticipazioni della quarta puntata dello show del sabato sera di Canale 5 Tu sì que vales 2018 condotto da Belen Rodriguez assieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

A giudicare le performance degli artisti in gara a Tu sì que vales, saranno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi . Ad affiancarli, la giuria popolare capitanata da Iva Zanicchi. Vedremo sicuramente questo sabato 20 ottobre 2018 sfide pazzeche come quelle andate in scena nella scorsa puntata. Un uomo è entrato ammanettato in una lavatrice, facendo partire il lavaggio, per provare a liberarsi poco prima della partenza della centrifuga. Quando alla fine della prova, si è aperto lo sportello della lavatrice ed Rick Maisel è uscito incolume e con le mani libere nello studio è esploso un applauso liberatorio.

Durante questa quarta puntata di Tu si que vales, assisteremo sicuramene a prove assurde e incredibili che lasceranno con il fiato sospeso i giudici – Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbie -e il pubblico. Non mancheranno esibizioni straordinarie come quella della contorsionista e acrobata Giulia Piolanti, star del Cirque du Soleil, che si è esibita sabato scorso sul palco del talent show Tu si que vales. Le acrobazie sospese della talentuosa forlivese sulle note de Il conforto di Carmen Consoli e Tiziano Ferro hanno commosso e conquistato la giuria, composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez.