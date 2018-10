Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 23 ottobre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda I Medici – Lorenzo il Magnifico. Torna la fiction I Medici con la seconda, attesissima serie tv, stavolta incentrata sulla figura di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo non appoggia la scelta del padre di chiedere aiuto al duca di Milano, e prende il suo posto a capo della famiglia. Si reca, dunque, con la madre Lucrezia a Roma, per chiedere l’aiuto del Papa.

Su Rai 2 vedremo Stasera tutto è possibile, varietà condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno a suon di prove che dovranno superare. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 23 ottobre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Di Julieta ancora non vi è traccia, e Saul si mette sulle sue tracce. Dopo una notte di ricerca, la trova nel bosco e le dichiara il suo amore.

Su Canale 5 vedremo il film con Alessandro Siani e Claudio Bisio Benvenuti al Nord. Su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.