Un grave episodio di violenza si è verificato nel carcere di Novara. Qui un detenuto al 41 bis italiano ha colpito con violenza un agente di polizia penitenziaria con un pugno al volto. L’agente ferito è stato prontamente soccorso dai suoi colleghi ed è stato portato in ospedale.

Le ultime news dal mondo del carcere: le parole di Leo Beneduci sull’aggressione avvenuta nel carcere di Novara.

A parlare del gravissimo episodio è Leo Beneduci, il segretario generale dell’Osapp, che ha diramato la notizia ed ha sottolineato come questo sia l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un poliziotto di polizia penitenziaria. Beneduci osserva come sia strano che a compiere l’aggressione sia stato “un detenuto soggetto al particolare regime di cui all’Art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario i cui destinatari raramente danno luogo ad episodi di violenza all’interno delle mura del carcere dove, neanche a dirlo, presta un servizio di altissimo livello per la sicurezza nazionale il personale di polizia penitenziaria che è sottoposto in questo momento a particolari disagi non solo per la gravosità del compito ma anche perché in numero sempre più esiguo e con centinaia di ore di servizio straordinario procapite regolarmente effettuate e non retribuite”.

Beneduci conclude la sua riflessione: “Anche quella dei rischi e del crescente disagio nei servizi resi in presenza di detenuti del 41 bis oltre ai problemi della riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, della carenza di organico e perfino della penuria di uniformi di servizio è una delle questioni che il Ministro della Giustizia Bonafede e i Sottosegretari Morrone e Ferraresi sarà necessario che affrontino nell’immediato, in luogo di una politica al momento fatta di sole dichiarazioni, pena danni di maggiore entità nei confronti della sicurezza della collettività nazionale”.