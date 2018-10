Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la seconda stagione della fiction con Alessandra Mastonardi, Lino Guanciale e Chiara Tullio Solenghi L’Allieva 2. Tornano su Rai 1 le avventure di Alice Allevi, la simpatica specializzanda di medicina legale con i suoi problemi sentimentali e con i suoi casi da risolvere in cui si imbatte sul lavoro.

Su Rai 2 va in onda il reality Pechino Express – Avventura in Africa. Su Rai 3 vedremo il film Suburra. A Roma avviene una grande speculazione edilizia: il litorale romano diventerà una nuova Las Vegas, e per realizzarlo ci vorrà l’appoggio di un politico corrotto e dell’ultimo componente della Banda della Magliana.

La guida tv di questa sera, giovedì 25 ottobre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di attualità condotto da Gerardo Greco W l’Italia oggi e domani. Su Canale 5 andrà in onda il reality Mediaset Grande Fratello Vip 2018.

Su Italia 1 verrà trasmesso il film Oblivion. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma di Corrado Formigli Piazzapulita.