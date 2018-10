Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la seconda serie della fiction Rai con Alessandro Gassmann I bastardi di Pizzofalcone. I “bastardi” indagano sull’assassinio del proprietario di una donna, trovata riversa su una pista da ballo ed uccisa da un fermacapelli in argento raffigurante due ballerini di tango.

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo il documentario che ci porta a conoscere straordinari posti del mondo condotto da Licia Colò Niagara – quando la natura fa spettacolo. Oggi si parlerà di vulcani, laghi e ghiacciai.

Su Rai 3 torna il programma Report con tante inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 29 ottobre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica. Su Canale 5 vedremo il reality, giunto alla sua terza edizione, Grande Fratello Vip 2018.

Su Italia 1 vedremo il film Homefront. L’ex agente della DEA Phil Broker ha perso da poco la moglie, e per garantire alla figlia di nove anni un’infanzia serena decide di andare a vivere in una tranquilla cittadina. Ma non tutto è come sembra…

La7 trasmetterà la serie tv Body of Proof con gli episodi Ombra di tristezza, Quando il crimine fa audience e Nata dalla tempesta.