Tutte le anticipazioni e gli ospiti presenti nel salotto del Maurizio Costanzo Show in onda in seconda serata stasera, mercoledì 31 ottobre 2018, su Canale 5.

Maurizio Costanzo Show, le anticipazioni e ospiti della puntata di stasera mercoledì 31 ottobre 2018.

Secondo le anticipazioni circolate sui social, sono stati diffusi di video delle registrazioni in merito alla puntata, Al Bano e Romina, si siederanno sul divano posto sul palcoscenico del Maurizio Costanzo Show per un’intervista esclusiva.

Poi i due artisti si esibiranno nel brano ‘Felicità’ e danzeranno stretti. Dal profilo Instagram di Gabriele Parpiglia, ha fatto sapere su Instagram: “Per me loro erano, sono e rimarranno la nostra coppia REALE per sempre”. Si legge oggi: “Anche sul palco dello show di Canale 5 hanno dato spettacolo con tanto di ballo avvinghiati con casquet finale, le mani nelle mani, e le schermaglie: “Il divorzio è scaduto”, scherza lei. Poi lo punzecchia: “Al Bano è un po’ trasandato… non vedete come si veste?”. E lui: “Ecco un difetto di Romina: quando fa la str… così!”.

Ed ancora un’altra coppia, sarà ospite al Maurizio Costanzo Show, ovvero Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che hanno partecipato a Temptation Island Vip. Inoltre, sarà presente al Maurizio Costanzo Show anche Asia Argento, reduce dallo scandalo Bennett. E poi Massimo Ferrero, imprenditore e presidente della Sampdoria, ai comici Pio e Amedeo e molti altri.