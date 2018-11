Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Viktor viene usato e manipolato, suo malgrado, dal piano di Xenia. A causa di una bugia che racconta ad Alicia, finisce per perdere per sempre la Lindbergh! Delusa dal suo giovane amore, la dottoressa chiude i rapporti con lui e si riavvicina al marito!

Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2018. «Desirée tra le spire di Christoph!»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Desirée, intanto, potrebbe vedersela con i loschi piani di Christoph, mentre Eva trova finalmente una madre surrogata per realizzare il suo sogno: è Jessica Bronckhorst! Ma c’è anche dell’altro. Proprio quando Paul si scopre pazzamente innamorato di Romy, al Fürstenhof ritorna Goran Kalkbrenner, il facchino pasticcione che movimentò la nona stagione della soap, con protagonisti Pauline e Leonard.

Tempesta d’Amore, anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2018. «Il ritorno del ‘facchino pasticcione’ Goran Kalkbrenner!»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, il ragazzone, come i più affezionati fan della soap opera tedesca certamente ricorderanno, visse una appassionata love story con Coco Conradi ed una fugace relazione con Tina. Successivamente, decise di partire per il Sud America per inseguire il suo più grande sogno: diventare attore di telenovelas. Il suo, però, è stato solo un arrivederci! Kalkbrenner è ritornato!

Intanto tra Alicia e Christoph è di nuovo passione! Viktor lo scopre e, amareggiato, si vede costretto ad accettare la situazione. Goran trova ospitalità a casa di Nils ed entra sempre più in confidenza con Romy, scatenando la gelosia del giovane Lindbergh!