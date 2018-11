La coppia nata nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser hanno festeggiato il loro primo anno insieme con un romantica dedica sui social e una sorpresa. Dopo la dedica d’amore sui social, “un anno di noi” anche un regalo da parte di Ignazio per la sua compagna per il primo anniversario. Infatti, Ignazio Moser ha fatto trovare a Cecilia Rodriguez una stanza piena di palloncini e romantiche candele.

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser felice insieme un’anno dopo il Grande Fratello Vip.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Cecilia Rodriguez ha parlato che al momento non ha molta voglia di sposarsi. “Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore eterno esiste a prescindere dal matrimonio”, ha detto la sorella di Belen. Poi lasciandosi andare ad una riflessione sui tantissimi divorzi che si verificano nella nostra società ha detto Cecilia: “Oggi, appena una coppia ha un problema, si separa senza provare a salvare la famiglia”.

Al momento la coppia si gode la convivenza, iniziata dopo la fine del Grande Fratello Vip. Al termine del reality show, Ignazio Moser ha lasciato Trento, dove è nato e cresciuto, per trasferirsi a Milano, da Cecilia Rodriguez. “Lontano dalle telecamere non ho avuto sorprese. Fin dal primo momento Ignazio si è dimostrato quello che mi aspettavo, una bella persona piena di energia e voglia di fare”, ha raccontato lei.

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser saranno tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show nella puntata in onda in seconda serata stasera mercoledì 7 novembre 2018. All’inizio della loro relazione i molti non credevano che sarebbe durata e invece ora si dovranno ricredere. Cecilia ed Ignazio stanno dimostrando che la loro unione va a gonfie vele.