Nuovo appuntamento con Verissimo, il rotocalco di informazione e attualità condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Grandi ospiti e personaggi dello spettacolo sono pronti a raccontarsi all’interno del popolare programma di Canale 5. Ecco in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato 10 novembre 2018.

Verissimo, ospiti della puntata di sabato 10 novembre. Torna Fabrizio Corona!

Sabato 10 novembre alle ore 15.40 circa andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin. Ospiti di questa settimana: Elia Fongaro reduce dal Grande Fratello Vip 2018 pronto a raccontarsi e a parlare della sua storia con Jane Alexander.

Sempre dal Grande Fratello VIP 3 in studio ci sarà Maria Monsè, la conduttrice che all’interno della casa non ha fatto altro che litigare con la Marchesa d’Aragona e Alessandro Cecchi Paone.

Poi si cambia completamente registro con la presenza di Giancarlo Giannini pronto a raccontarsi in un’intervista esclusiva ai microfoni di Silvia Toffanin. L’attore e regista tra le altre cose sarà in studio per promuovere il film “Notti Magiche” di cui è protagonista e diretto da Paolo Virzì.

La puntata del 10 novembre 2018 è pronta a regalare anche nuovi scoop. In studio, infatti, tornerà Fabrizio Corona pronto a raccontare per la prima volta della sua storia d’amore con Asia Argento; una passione scoppiata all’improvviso come testimoniano le foto pubblicate in settimana dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini.

Infine in studio anche Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, i conduttori de Le Iene 2018 che in questi giorni si sono schierati a favore di Ilary Blasi in seguito alla lite epocale andata in scena al Grande Fratello Vip 2018 tra la conduttrice e l’ospite Fabrizio Corona. Chissà che in studio i tre non possano chiarirsi faccia a faccia.