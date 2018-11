Le gonne della moda Autunno Inverno 2018/2019 sono tutte pazzesche e tutte da sogno anche se bisogna stare attente a scegliere il modello giusto in base alla propria corporatura. Pezzi nuovi, ritorni importanti e modelli eterni da avere sempre che siano mini, midi o extra long anche se la moda 2019 ha le idee chiare: o corte corte o lunghissime perché le vie di mezzo sono sempre meno di tendenza.

Dalla skirt plissé con maxi estensione che si mette di giorno ma anche la sera in versione metalli preziosi alla minigonna di jeans ( che gioia per le nostre orecchie). E poi c’è lei: la gonna di pelle.

Le gonne lunghe invernali viste in passerella!

Una delle tendenze moda più viste sulle passerelle delle collezioni autunno inverno 2018-2019 è certamente la gonna lunga invernale.

Capo immancabile nel guardaroba della stagione, per il giorno o per la sera, le proposte dei designer sono davvero per tutte le occasioni: dalla versione in maglia multicolor di Missoni, abbinata a cardigan e sciarpe lunghissime, a quelle in stile plaid firmate Max Mara, da portare con top stampati e cappotti oversize.

Calvin Klein ha presentato in passerella una versione inedita della gonna lunga invernale realizzata con tessuti rigati da camiceria, da indossare con maxi golf jacquard, Giorgio Armani invece la propone in silhouette fluide a tulipano o anforetta, stampata, ricamata o pieghettata.