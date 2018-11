Fabrizio Corona ospite nel talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin, sabato 10 novembre 2018, ha parlato della lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip e della nuova relazione con Asia Argento. L’ex re dei paparazzi parlando della moglie di Francesco Totti ha detto: “Se vedo Ilary l’abbraccio e le chiedo scusa, perché quello che è successo, rispetto a quello che ho passato, è una cosa effimera. Il problema è che lo abbiamo fatto in tv”.

Poi l’ex re dei paparazzi nel salotto di Silvia Toffanin ha chiarito di essersi vergognato per come sono andate le cose: “Uno scambio di opinioni non avverrà mai con lei, ma penso che sia stata una delle scene più brutte viste in televisione”, nonostante questo Fabrizio Corona ritiene che la prima a sbagliare sia stata proprio la conduttrice del Grande Fratello Vip.

“La conduttrice deve essere super partes – dichiara a Verissimo Fabrizio Corona – Ho detto quelle cose, e ho sbagliato i modi e i toni, perché Ilary ha esordito facendo la maestrina, ha espresso giudizi personali e morali su di me e non puoi farlo in una trasmissione pubblica”.

Verissimo, Fabrizio Corona parla del suo rapporto con Asia Argento.

Silvia Toffanin ha chiesto a Fabrizio Corona com’è nata la relazione con Asia Argento: “Lei, è me al femminile. La prima volta l’ho vista a casa sua il pomeriggio prima di andare al Grande Fratello, per questo poi ero un po’ stordito, perché avevo la testa da un’altra parte! Noi siamo pieni di caos, due persone che hanno sofferto. In 15 giorni che ci frequentiamo mi conosce meglio di una persona che mi frequenta da sempre”.

“Sono presissimo, mi piace tantissimo. – ha ammesso – Asia non è come le altre ragazze, è un’altra cosa. Si è letta i miei libri. Dopo aver fatto l’amore mi ha chiesto una dedica sul mio libro ‘Mea culpa’ e le ho scritto: ‘Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo’”. E ancora ha detto: “Ci sentiamo tutti i giorni, la rivedrò settimana prossima. Voglio passare del bellissimo tempo con lei. Quando viene a Milano mi piacerebbe farle conoscere Carlos, ma lei predica calma, perché è una donna di 43 anni.