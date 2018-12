Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la partita di Champions League Young boys – Juventus.

Su Rai 2 andrà in onda Guarda, stupisci – Modesta e scombiccherata lezione sulla canzone umoristica napoletana. Si tratta del nuovo varietà proposto da Renzo Arbore, Nino Frassica e Delogu. Renzo Arbore sarà accompagnato nelle due serate dalla sua Orchestra Italiana, e nel corso delle due serate ci saranno tanti ospiti a sorpresa.

Su Rai 3 alle 21:15 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Tutti i programmi tv di mercoledì 12 dicembre 2018 su Rai, Mediaset, La7 con la nostra Guida tv

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in ondail programma #CR4 La Repubblica delle donne. Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con uno show in otto puntate che vede protagonista l’universo femminile. A fianco del conduttore ci sarà Cristiano Malgioglio che rilascerà ogni sera una falsa e stravagante intervista.

Su Canale 5 vedremo il film Animali fantastici e dove trovarli. Su Italia 1 verrà trasmesso il il film con Leonardo Pieraccioni Il ciclone. Su La7 andrà in onda il programma Atlantide – Storie di uomini e di mondi.