Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Nero a metà. Due donne ricevono un filmato in cui viene mostrsto un uomo brutalmente assassinato. La polizia indaga per scoprire cosa c’è dietro.

Su Rai 2 va in onda il documentario Unici. Il programma è dedicato al ricordo di uno dei più grandi artisti italiani: Luciano Pavarotti. Giorgio Verdelli ha incontrato Nicoletta Mantovani nella loro casa di Modena, ormai trasformata in un museo, e nel corso della serata, inoltre, interverranno tanti nomi di prestigio della musica lirica e classica, come Raina Kabaivanska, Andrea Griminelli, Francesco Canessa, Zucchero, Francesco Guccini, Fabio Fazio, Jovanotti, Laura Pausini, Anastacia e Andrea Bocelli.

Su Rai 3 vedremo il film Aspettando il re.

Su Rete 4 vedremo il programma di attualità condotto da Gerardo Greco W l'Italia oggi e domani. Su Canale 5 andrà in onda il film L'amore non va in vacanza.

Su Italia 1 verrà trasmesso il programma Mai dire talk. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma Atlantide, storie di uomini e di mondi.