Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 22 dicembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso l’evento con la conduzione di Amadeus Soliti Ignoti – Speciale Telethon. Soliti Ignoti arriva in prime time con una puntata speciale dedicata a Telethon. Stasera si concluderà la maratona televisiva dedicata alla raccolta fondi per la ricerca e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Christian De Sica, Massimo Boldi, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Diana Del Bufalo, Giovanni Ciacci, Vladimir Luxuria, Dodi Battaglia, Maurizio Vandelli e Shel Shapiro.

Su Rai 2 andrà in onda il film d’animazione Rapunzel, mentre su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma Le parole della settimana.

Sabato 22 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Speed.

Su Canale 5 andrà in onda il film La banda dei Babbi Natale. Aldo, Giovanni e Giacomo, vestiti da Babbi Natale, sono costretti, per una serie di equivoci, a trascorrere la vigilia di Natale in questura: la polizia, infatti, sospetta che siano membri di una famosa banda di ladri. I tre vengono sottoposti ad un interrogatorio, e raccontano come sono andate realmente le cose.

Su Italia 1 vedremo il film Superhero – Il più dotato fra i supereroi. Su La7 vedremo il film Il delitto Matteotti.