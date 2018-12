Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi in tv di domenica 23 dicembre nella prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda il film Pretty Princess.

Rai 3 vedremo il film Natale all’improvviso. Come ogni anno, l’intera famiglia Cooper si riunisce per gli annuali festeggiamenti della vigilia di Natale. Stavolta, però, ci saranno una serie di visite inattese e di eventi improbabili che riportano a galla alcuni segreti sepolti dal tempo.

Guida tv di domenica 23 dicembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 23 dicembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Sette spose per sette fratelli.

Su Canale 5 vedremo la nuova serie tv americana New Amsterdam con gli episodi RIschi ed Il tempo necessario. La serie tv si ispira alla storia del Bellevue Hospital di New York City, il più antico ospedale pubblico d’America. Protagonista è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale, il dottor Max Goodwin. Su Italia 1 andrà in onda il programma In – Tolleranza zero. La7 trasmetterà la serie tv Tut – Il destino di un faraone.