Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 25 dicembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il celebre film d’animazione Biancaneve e i sette nani. La perfida regina Grimilde ordina ad un cacciatore di uccidere Biancaneve. Il cacciatore, però, non ha il coraggio di uccidere la fanciulla, e la lascia scappare. Biancaneve vaga impaurita nel bosco, quando scorge una casetta e vi cerca rifugio.

Su Rai 2 vedremo il documentario Unici: Non stop – La stagione dei talenti. Giorgio Verdelli ripercorre attraverso i protagonisti del programma un intero periodo storico, la seconda metà degli anni Settanta, che ha cambiato profondamente gli equilibri di quell’epoca e rivela molti retroscena inediti e divertenti.

Su Rai 3 vedremo il film Troppo forte. Oscar Pettinari sogna di fare l’attore, ed il suo mito è Sylvester Stallone. Il ragazzo si lascia convincere da un avvocato truffaldino a mettere in scena un finto incidente d’auto. A bordo della Rolls Royce che lo investe, c’è un’ attrice americana che, a causa delle ferite riportate nello scontro, perde il suo primo lavoro e, sola e disperata, si ritrova a vivere nella casa di Oscar.

Guida tv, i programmi di martedì 25 dicembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Su Canale 5 vedremo il film Miracolo della 34a strada. Su Italia 1 andrà in onda lo spettacolo teatrale Up&Down. La7 stasera propone il film Rango.