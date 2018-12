Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il film d’animazione Cenerentola. Cenerentola ha perso il padre, e si trova costretta a vivere con la matrigna e le sorellastre, che la trattano come una serva. La fanciulla, però, si rifugia nel suo mondo incantato e, aiutata da amici fidati, confida di poter realizzare i suoi sogni.

Su Rai 2 andrà in onda il film Quel pazzo venerdì. Anna e Tess sono madre e figlia. Le due battibeccano spesso e non riescono a capirsi, finché un giorno non si ritrovano l’una nel corpo dell’altra… Su Rai 3 alle 21:15 andrà in onda il film Una notte al museo 2: la fuga.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in ondail programma #CR4 La Repubblica delle donne. Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con uno show in otto puntate che vede protagonista l’universo femminile. A fianco del conduttore ci sarà Cristiano Malgioglio che rilascerà ogni sera una falsa e stravagante intervista.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Piccole donne. Su Italia 1 verrà trasmesso il il film Now you see me – I maghi del crimine. Su La7 andrà in onda il film Vacanze romane.