Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 28 dicembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il celebre film targato Disney con Julie Andrews Mary Poppins. Dal cielo fumoso una tata atterra con il suo ombrello e suona alla porta della famiglia Banks. Resterà per sette giorni, e cambierà la vita dei componenti della famiglia.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv americana The good doctor con gli episodi Un genio silenzioso, Un lavoro sporco ed Il dono di Oliver. Su Rai 3 alle 21:15 vedremo il documentario condotto da Paolo Mieli La grande storia.

Guida tv di venerdì 28 dicembre 2018, le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Venerdì 28 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il varietà condotto da Gerry Scotti Chi vuol essere milionario.

Su Retequattro vedremo il film con Sylvester Stallone Over the top. Su Italia 1 vedremo il film Batman Begins. Batman, ovvero Bruce Wayne, continua a combattere contro il crimine con l’aiuto del poliziotto Jim Gordon e del procuratore distrettuale Harvey Dent. La lotta si fa sempre più dura quando compare in circolazione un nuovo nemico, “The Joker”. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.