Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi di Maio, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha attribuito a Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell’INPS. Col medesimo decreto interministeriale è stato nominato quale Vice Adriano Morrone, dirigente dell’Istituto e già direttore generale dell’ENPAIA – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (dal 2015 al 2017) e del fondo di previdenza complementare Agrifondo (dal 2015 al 2017).

Adriano Morrone è professore a contratto di Sicurezza sul Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli di Roma e docente presso il Corso di specializzazione “Il lavoro nell’ordinamento giuridico italiano e comunitario”, Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nonché autore di numerose pubblicazioni.

Il curriculum di Pasquale Tridico

Professore ordinario in Politica economica presso l’Università Roma Tre, Pasquale Tridico è coordinatore del corso di Laurea Magistrale ‘Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare’ presso il Dipartimento di Economia, dove è anche Professore di Economia del lavoro dal 2009. Tridico, con decreto rettorale n. 499/2019, è stato collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni dall’Università degli Studi Roma Tre a decorrere dal 14 marzo 2019.

Attività di ricerca e pubblicazioni

Pasquale Tridico ha svolto attività di ricerca in diverse Università europee e negli Stati Uniti. Durante il dottorato in Economia Politica ha vinto la borsa di ricerca “Marie Curie” dell’UE presso la Sussex University e nel 2010-11 ha vinto la borsa Fulbright presso la New York University. È anche titolare della cattedra Jean Monnet dell’UE in “Economic Growth and Welfare Systems” e ha ottenuto un finanziamento da parte dell’UE per l’apertura di un Centro di Ricerca di Eccellenza Jean Monnet denominato “Labour, Welfare and Social Rights”, di cui è direttore. Affermato economista di scuola keynesiana, Segretario Generale dal 2012 dell’Associazione Accademica EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy), è autore di oltre cento pubblicazioni in italiano e in inglese sui temi del mercato del lavoro, disuguaglianze e distribuzione del reddito, sistemi di welfare, politica economica italiana ed europea, sviluppo economico e crisi finanziarie. Ha anche contribuito ai lavori del Parlamento italiano intervenendo in audizioni e convegni su questi temi e, dal giugno 2018 al febbraio 2019, è stato consigliere economico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.