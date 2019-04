Dopo lo scontro nell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso‘, Nina Moric è tornata ad attaccare Karina Cascella e ha affermato che se l’opinionista non ha altro di meglio da fare che continuare a parlare di lei è perché ha una vita “vuota”. “I talk show dovrebbero essere come lo sport. Finiti ci si dovrebbe stringere la mano e pensare alla prossima partita. Se lei continua a parlare vuol dire che ha una vita vuota“, ha scritto la modella di origini croate in una Instagram Story dopo che anche Karina è tornata ad alimentare la polemica attraverso i social.

Continua lo scontro tra Karina Cascella e Nina Moric!

La Cascella durante il dibattito nel programma di Canale5 condotto da Barbara D’Urso aveva definito la Moric una donna “fragile” e aveva detto che il matrimonio con Corona le ha “distrutto i neuroni”. Nina allora era sbottata e come una furia aveva contrattaccato: “Chi sei tu per giudicare me? Non ti devi permettere, sei un pessimo esempio per tua figlia e per le persone che soffrono veramente“. “E tu cosa hai fatto? Hai fatto solo Uomini e Donne, sei diventata opinionista e ora mi fai la morale? Stai al posto tuo. Con me caschi male.”, aveva poi concluso tra gli applausi del pubblico in studio.